Nike nomme David Denton, cadre chez Pfizer, au poste de directeur financier alors que ses efforts de redressement peinent à porter leurs fruits

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Nike NKE.N a nommé mardi David Denton, cadre chez Pfizer , au poste dedirecteur financier, en remplacement de Matthew Friend , alors que le fabricant de chaussures peine à redresser la barre face à des problèmes de chaîne d'approvisionnement et à une concurrence acharnée.

Nike est confrontée à des niveaux de stocks élevés et à une faible demande sur des marchés clés tels que l’Amérique du Nord et la Chine. En mars, ses dirigeants, dont Matthew Friend et le directeur général Elliott Hill, avaient déclaré que son redressement était plus lent que prévu.

Elliott Hill a pris la tête de l’entreprise en octobre 2024 et s’est attaché à un retour aux racines sportives de la marque en matière de style, tout en renouant avec ses partenaires grossistes.

Ce redressement a entraîné un remaniement de la direction à l’échelle de l’entreprise, notamment au sein de divisions telles que le marketing et l’innovation produit.

Âgé de 60 ans, M. Denton rejoint Nike après avoir travaillé chez Pfizer PFE.N , où il occupait le poste de directeur financier depuis mai 2022. Sa nomination prendra effet le 17 août. Le laboratoire pharmaceutique américain a annoncé le départ de M. Denton le 18 juin .

“Un grand ménage a eu lieu chez Nike depuis l’arrivée de Hill au poste de directeur général. Les nombreux changements au sein de la direction reflètent les difficultés rencontrées par Nike ces dernières années et la lenteur du redressement”, a déclaré David Swartz, analyste chez Morningstar.

Si le changement au poste de directeur financier est décevant, cela ne signifie pas pour autant que les activités de Nike se détérioraient, a ajouté M. Swartz.

L'action Nike a progressé d'environ 1% en séance prolongée.

M. Denton était directeur financier chez Lowe’s LOW.N , une enseigne de bricolage, avant de rejoindre Pfizer, et avait occupé un poste similaire chez CVS Health au cours de ses vingt années passées au sein de cette entreprise.

La rémunération de M. Denton comprendra un salaire de base annuel de 1,45 million de dollars, une prime annuelle cible correspondant à 120% du salaire de base et une prime d'incitation à long terme annuelle cible de 11,5 millions de dollars, a indiqué Nike dans un document réglementaire.

M. Friend a rejoint Nike en 2009 et a pris les fonctions de directeur financier onze ans plus tard, après avoir dirigé diverses divisions de l’entreprise.

Nike a également indiqué que ses résultats trimestriels, attendus le 30 juin, incluront un gain lié aux remboursements de droits de douane . Nike a déclaré avoir versé environ 1 milliard de dollars de droits de douane sur ses importations vers les États-Unis.