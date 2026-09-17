Nike nomme Alexandre Arnault à son conseil en vue de se relancer

Nike a annoncé mercredi soir la nomination d'Alexandre Arnault, l'un des cinq enfants de Bernard Arnault, à son conseil d'administration, avec l'objectif de relancer une croissance en berne depuis près de deux ans maintenant.

Dans un communiqué, l'équipementier sportif américain estime que le directeur général adjoint de Moët Hennessy, la branche de vins et de spiritueux de LVMH, est susceptible de lui apporter la fraîcheur dont il a actuellement besoin.

"Alexandre s'est forgé une solide réputation en accompagnant des marques de classe mondiale et emblématiques dans leur évolution, leur innovation et leur croissance au sein d'un marché complexe et en constante mutation", a souligné Mark Parker, le président exécutif du conseil.

Avant sa nomination au poste de DG délégué chez Moët Hennessy, le cadre dirigeant, âgé de 34 ans, avait siégé aux conseils de groupes comme Carrefour, Birkenstock et Moncler. Il a également effectué des passages chez McKinsey et KKR.

Il est actuellement membre du conseil d'administration de LVMH, aux côtés de sa soeur Delphine et de deux de ses frères, Antoine et Frédéric.

Donner un nouveau souffle

Nike met surtout en avant ses expériences chez le joailler Tiffany et le fabricant de bagages Rimowa, auxquels il a réussi à insuffler une nouvelle dynamique.

"Alexandre comprend parfaitement la manière dont les marques les plus influentes au monde maintiennent leur pertinence, renforcent leurs liens avec les consommateurs et stimulent leur croissance dans une optique de long terme", a expliqué Elliott Hill, le directeur général de Nike.

"Son expertise en matière d'innovation, de transformation numérique et de construction de marque constituera un atout précieux alors que nous continuons à consolider notre proximité avec les consommateurs, à affûter notre avantage concurrentiel et à accélérer notre nouvelle phase de croissance", a-t-il ajouté.

Nike a prévu de publier les résultats de son 1er trimestre fiscal le 1er octobre prochain.

Confronté à un redressement plus compliqué que prévu de son activité, le groupe de Beaverton (Oregon) a vu sa valorisation boursière chuter de près de 44% cette année.

Le titre était attendu en hausse de 1,5% jeudi à Wall Street dans le sillage de cette annonce.