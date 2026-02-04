 Aller au contenu principal
Nike fait l'objet d'une enquête américaine pour discrimination présumée à l'encontre des travailleurs blancs
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 19:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 2 et 3) par Daniel Wiessner

L'agence américaine chargée de l'application des lois interdisant la discrimination sur le lieu de travail a déclaré, dans une requête en justice déposée mercredi, qu'elle enquêtait sur Nike NKE.N pour discrimination présumée à l'encontre des personnes de race blanche dans le cadre de ses politiques de diversité.

La Commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi (Equal Employment Opportunity Commission) a déclaré dans ce document que Nike avait refusé de se conformer à une citation à comparaître tentaculaire demandant des informations telles que des données sur la composition raciale et ethnique de la main-d'œuvre de l'entreprise et une liste d'employés choisis pour des programmes de mentorat et de développement.

La commission a déclaré qu'elle enquêtait sur des allégations selon lesquelles Nike aurait intentionnellement discriminé des employés et des candidats à l'emploi blancs, notamment en les ciblant de manière disproportionnée pour des licenciements, et qu'elle avait besoin de ces informations pour déterminer si Nike avait violé la loi.

