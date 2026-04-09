Nike entame des négociations exclusives pour fournir les ballons des clubs masculins de l'UEFA à partir de 2027

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UC3, la coentreprise entre l'UEFA et les clubs de football européens, a déclaré jeudi qu'elle avait entamé des négociations exclusives avec Nike NKE.N pour devenir le fournisseur officiel de ballons de match pour toutes les compétitions de clubs masculins de l'UEFA de 2027 à 2031.