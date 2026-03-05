 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nike enregistre 300 millions de dollars de frais de restructuration après de récents licenciements
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 23:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nike NKE.N enregistrera environ 300 millions de dollars de charges avant impôts liées à des indemnités de licenciement dans le cadre d'une restructuration du fabricant de chaussures, le directeur général Elliott Hill cherchant à contenir l'hémorragie des marges et à rafraîchir sa gamme de produits pour relancer les ventes.

La société a supprimé environ 775 emplois aux États-Unis en janvier pour accélérer l'automatisation. Converse, qui appartient à Nike, a également supprimé des postes au sein de l'entreprise afin de réaligner son modèle opérationnel sur celui de la société mère, a rapporté Reuters en février.

Les charges - principalement liées aux indemnités de licenciement - seront comptabilisées au troisième trimestre de l'exercice 2026, et la société pourrait prendre d'autres mesures de ce type, ce qui pourrait entraîner des charges supplémentaires, a déclaré Nike dans un dépôt réglementaire jeudi.

Valeurs associées

NIKE -B-
58,020 USD NYSE -1,04%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank