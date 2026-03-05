Nike enregistre 300 millions de dollars de frais de restructuration après de récents licenciements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nike NKE.N enregistrera environ 300 millions de dollars de charges avant impôts liées à des indemnités de licenciement dans le cadre d'une restructuration du fabricant de chaussures, le directeur général Elliott Hill cherchant à contenir l'hémorragie des marges et à rafraîchir sa gamme de produits pour relancer les ventes.

La société a supprimé environ 775 emplois aux États-Unis en janvier pour accélérer l'automatisation. Converse, qui appartient à Nike, a également supprimé des postes au sein de l'entreprise afin de réaligner son modèle opérationnel sur celui de la société mère, a rapporté Reuters en février.

Les charges - principalement liées aux indemnités de licenciement - seront comptabilisées au troisième trimestre de l'exercice 2026, et la société pourrait prendre d'autres mesures de ce type, ce qui pourrait entraîner des charges supplémentaires, a déclaré Nike dans un dépôt réglementaire jeudi.