Nike en pourparlers exclusifs pour fournir le ballon de match aux clubs masculins de l'UEFA à partir de 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations contextuelles tout au long de l'article)

La coentreprise entre l'UEFA et les clubs de football européens, UC3 , a déclaré jeudi qu'elle avait entamé des négociations exclusives avec Nike NKE.N pour devenir le fournisseur officiel de ballons de match pour toutes les compétitions de clubs masculins de l'UEFA de 2027 à 2031.

Un accord marquerait la première fois que Nike obtient un contrat pour devenir le fournisseur officiel de ballons de match pour les compétitions de clubs masculins de l'UEFA après 25 ans, succédant à son rival Adidas ADSGn.DE qui détient les droits depuis 2001.

La valeur du contrat pour l'ensemble des compétitions pourrait environ doubler pour atteindre plus de 40 millions d'euros (46,70 millions de dollars) par an, a rapporté le Financial Times jeudi, citant une personne familière avec le dossier.

(1 dollar = 0,8565 euro)