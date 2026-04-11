Lens titularise ses cadres pour le match en soutien à Christophe Gleizes

Lens titularise ses cadres pour le match en soutien à Christophe Gleizes

L’évènement du week-end. Ce samedi après-midi au stade Bollaert, Lens affronte Rouen en match amical et caritatif en soutien à Christophe Gleizes , notre journaliste toujours injustement emprisonné en Algérie. Cette rencontre a été organisé suite au report du match entre les Sang et Or et le PSG afin que le club de la capitale prépare au mieux son quart de finale retour de Ligue des champions contre Liverpool mardi.

Thauvin, Saint-Maximin et Thomasson dans le onze de départ

Toujours deuxième de Ligue 1, Lens dispute donc cette rencontre diffusé sur Ligue 1 + pour garder le rythme de la compétition avant la dernière ligne droite de la saison. Pierre Sage a décidé de titulariser Florian Thauvin, Allan Saint-Maximin, Adrien Thomasson, Mamadou Sangaré ou encore Robin Risser.…

MBC pour SOFOOT.com