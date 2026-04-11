L'Ukraine et la Russie échangent des frappes avant le début attendu d'un court cessez-le-feu

Un drone russe de conception iranienne Shahed 136 exposé sur la place Mykhaïlivska à Kiev, le 7 avril 2026 ( AFP / Genya SAVILOV )

La Russie et l'Ukraine ont échangé des frappes de drones dans la nuit de vendredi à samedi, quelques heures avant un court cessez-le-feu pour la Pâque orthodoxe, annoncé par Vladimir Poutine et accepté par son homologue Volodymyr Zelensky.

Le président ukrainien a toutefois prévenu samedi que Kiev répliquerait "coup pour coup" à toute violation de la trêve.

En Ukraine, visée par au moins 160 drones tirés par la Russie, quatre personnes ont trouvé la mort lors de frappes dans l'est et le sud du pays, selon Kiev.

La région méridionale d'Odessa a été la plus durement touchée, les autorités locales rapportant la mort de deux personnes dans une frappe russe sur une zone résidentielle ainsi que des dégâts sur des infrastructures civiles.

Dans la région de Soumy (nord-est), frontalière de la Russie, des frappes de drones sur des bâtiments d'habitation ont par ailleurs blessé 14 résidents.

De l'autre côté du front, une vague de drones tirés par l'Ukraine sur la région russe de Krasnodar (sud) a provoqué un incendie dans un dépôt de pétrole et endommagé des immeubles résidentiels, selon les autorités.

Et deux personnes ont été tuées lors d'une frappe de drone ukrainien sur des territoires de la région de Donetsk sous contrôle russe, ont indiqué les autorités installées par Moscou.

Ces attaques sont intervenues alors que la Russie et l'Ukraine sont convenues d'un cessez-le-feu le temps de la Pâque orthodoxe, de samedi à 16H00 (13H00 GMT) à dimanche soir, selon le Kremlin.

- "Coup pour coup" -

Le ministre russe de la Défense, Andreï Belooussov, et son chef d'état-major Valéri Guérassimov ont reçu l'ordre de "cesser les opérations de combat dans toutes les directions pour cette période".

Volodymyr Zelensky a de son côté déclaré que l'Ukraine "respectera le cessez-le-feu" mais répliquera "coup pour coup" à toute violation russe, dans un message publié sur X.

Il avait auparavant souligné avoir déjà proposé une telle pause dans les hostilités, alors que les discussions en vue de mettre fin au conflit meurtrier - qui dure depuis quatre ans - avaient déraillé en raison de la guerre au Moyen-Orient.

Ce cessez-le-feu prévu intervient dans un contexte de ralentissement des efforts diplomatiques menés par les Etats-Unis.

Une trêve similaire avait été annoncée l'an dernier également pour la Pâque orthodoxe, mais les deux camps s'étaient accusés mutuellement de l'avoir violée à de nombreuses reprises.

Plusieurs cycles de négociations menées sous l'égide des Etats-Unis n'ont pas réussi à rapprocher les belligérants d'un accord, le processus s'enlisant davantage à mesure que l'attention de Washington se déplaçait vers l'Iran.

Funérailles d'une enfant de deux ans tuée dans une frappe russe à Odessa, en Ukraine, le 9 avril 2026 ( AFP / Oleksandr GIMANOV )

Moscou exige de Kiev des concessions territoriales et politiques que Volodymyr Zelensky a rejetées, les assimilant à une capitulation.

Selon le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, cité par l'agence Tass, l'annonce de cette trêve n'a pas été discutée au préalable avec Kiev et Washington, et n'est pas liée aux négociations pour mettre fin au conflit.

- Ralentissement de l'armée russe -

La guerre a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes, ce qui en fait le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Des millions d'autres ont été déplacées.

Si la Russie a réalisé de modestes gains territoriaux au prix fort, Kiev a récemment réussi à repousser l'ennemi dans le sud-est.

Des ouvrages sur le conflit en Ukraine exposés lors d'une foire du livre à Moscou, le 9 avril 2026 ( AFP / Igor IVANKO )

Les avancées russes ont ralenti depuis fin 2025, selon l'analyse des données de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), basé aux Etats-Unis.

L'ISW attribue ce ralentissement aux contre-offensives ukrainiennes, mais aussi à "l'interdiction faite à la Russie d'utiliser les terminaux Starlink en Ukraine" et aux "efforts du Kremlin pour restreindre l'accès à Telegram".

La situation est en revanche défavorable à Kiev plus au nord dans la région de Donetsk, en direction des deux grandes villes de Kramatorsk et Sloviansk. A l'est de cette dernière, les troupes du Kremlin ont progressé sur une cinquantaine de km2 sur le mois de mars.

Quatre ans après le début du conflit, Moscou occupe un peu plus de 19% de l'Ukraine, dont une majorité acquise pendant les premières semaines du conflit.