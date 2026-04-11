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Les Marseillais à Marbella saison 1, épisode 2
information fournie par So Foot 11/04/2026 à 12:40

Les Marseillais à Marbella saison 1, épisode 2

Les Marseillais à Marbella saison 1, épisode 2

Une victoire face à Metz offre donc un voyage à Marbella. Au lendemain de la victoire de l’OM contre les Grenats, on apprend que le club phocéen s’envolera lundi direction Marbella pour un nouveau stage avant le match contre Lorient . D’après les informations de RMC Sport, le groupe d’Habib Beye restera toute la semaine sous les palmiers espagnols avant de décoller vers la Bretagne, bien moins sexy, pour son match contre les Merlus le samedi 18 avril à 17h.

L’Olympique de Marseille organise donc une deuxième colonie de vacances, quelques semaines après avoir déjà passé plusieurs jours à Marbella en février. À peine arrivé sur le banc, Habib Beye en avait profité pour mieux découvrir et souder un groupe en manque de confiance. Cette fois, l’ancien défenseur de Newcastle aura un objectif derrière la tête : la qualification en Ligue des champions.…

MBC pour SOFOOT.com

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