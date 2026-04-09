Nike en négociations exclusives pour fournir le ballon de la Ligue des champions de l'UEFA à partir de 2027

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(Mises à jour en continu) par Nicholas P. Brown

Nike NKE.N est en négociations exclusives pour devenir le nouveau fournisseur officiel de ballons de match pour toutes les compétitions de clubs masculins de l'UEFA, selon un communiqué publié jeudi par UC3, la coentreprise entre l'UEFA et les clubs de football européens.

L'obtention de ce contrat, qui appartenait à son rival Adidas ADSGn.DE depuis 25 ans, serait une victoire pour Nike, qui tente de redresser ses activités en difficulté.

Mais les analystes estiment que ce ne serait pas une solution miracle pour une entreprise dont les principales difficultés sont liées à un manque de produits innovants.

"Je suis sceptique quant au fait que cela fasse bouger l'aiguille de manière significative dans l'immédiat, mais... cela aidera probablement à moyen terme", a déclaré Drake MacFarlane, analyste chez M Science.

Le contrat durerait de 2027 à 2031, selon la déclaration de l'UC3. Nike a précédemment arraché à Adidas un contrat pour devenir le fournisseur officiel de la Fédération allemande de football (DFB).

Nike n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Adidas a confirmé dans un communiqué qu'elle ne renouvellerait pas son contrat avec l'UEFA, se disant "fière d'avoir créé la gamme de ballons la plus emblématique de tous les temps."

Nike a connu des difficultés ces dernières années en raison de la stagnation de sa production de nouveaux produits innovants et du fait que des concurrents plus petits comme On et Hoka de Deckers DECK.N ont grignoté de l'espace dans les rayons. Le directeur général Elliott Hill, nommé en 2024, s'est engagé à redoubler d'efforts pour que Nike se concentre sur les sports de base, notamment le football.

La Ligue des champions, la plus grande compétition de clubs de l'UEFA, a une audience de quelque 1,2 milliard de personnes, selon le rapport annuel de l'UEFA pour la saison 2024-2025. Elle pourrait donner à Nike une visibilité accrue alors qu'elle tente de redresser la barre.

Mais les principaux points faibles de Nike sont la Chine - où les ventes ont chuté de deux chiffres pendant plusieurs trimestres consécutifs - et son incapacité à écouler les anciens stocks et à enthousiasmer le marché avec de nouvelles baskets.

"Il n'y a pas de parrainage qui puisse résoudre les problèmes de Nike", a déclaré David Swartz, analyste chez Morningstar. "Il y a des concurrents qui s'en sortent bien avec un minimum de sponsoring sportif. Nike a toujours besoin de produits uniques et fonctionnels pour stimuler les ventes."

La valeur de l'accord pour l'ensemble des compétitions pourrait approximativement doubler pour atteindre plus de 40 millions d'euros (46,70 millions de dollars) par an, a rapporté le Financial Times jeudi, citant une personne familière de l'affaire.

(1 dollar = 0,8565 euro)