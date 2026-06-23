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Nike en hausse ; nomme David Denton, ancien cadre de Pfizer, au poste de directeur financier
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 23:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juin - ** Les actions de Nike NKE.N ont progressé de 1,3% à 42,92 dollars lors des négociations après clôture ** La société nomme David Denton au poste de directeur financier, en remplacement de Matthew Friend

** Âgé de 60 ans, M. Denton rejoint Nike après avoir travaillé chez Pfizer PFE.N , où il occupait le poste de directeur financier depuis mai 2022

** Le fabricant de chaussures précise que la nomination de M. Denton prendra effet le 17 août

** Depuis la dernière clôture, l'action a perdu environ 33% cette année

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