Nike en hausse ; nomme David Denton, ancien cadre de Pfizer, au poste de directeur financier

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23 juin - ** Les actions de Nike NKE.N ont progressé de 1,3% à 42,92 dollars lors des négociations après clôture ** La société nomme David Denton au poste de directeur financier, en remplacement de Matthew Friend

** Âgé de 60 ans, M. Denton rejoint Nike après avoir travaillé chez Pfizer PFE.N , où il occupait le poste de directeur financier depuis mai 2022

** Le fabricant de chaussures précise que la nomination de M. Denton prendra effet le 17 août

** Depuis la dernière clôture, l'action a perdu environ 33% cette année