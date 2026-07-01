Nike en hausse après que les résultats encourageants en matière de marges ont apaisé les craintes concernant son redressement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)
1er juillet - ** Les actions de Nike Inc NKE.N progressent d’environ 3% à 42,23 dollars, rattrapant leurs pertesantérieuresalors que les investisseurs ont salué les premiers signes d’amélioration de la marge bénéficiaire ** La société a dépassé les prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfice pour le quatrième trimestre et prévoit une marge brute légèrement positive pour le premier trimestre
** Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre en Amérique du Nord, son plus grand marché, a progressé de 3%, tandis que les ventes en Grande Chine, son troisième marché en importance, ont reculé de 17%, alors que la société s’attendait auparavant à une baisse de 20%
** Toutefois, la faiblesse persistante en Chine et la prévision d’une nouvelle baisse globale du chiffre d’affaires au cours du premier semestre de l’exercice 2027 laissent entrevoir un redressement prolongé ** “Nous prévoyons que l’exercice 2028 sera la première année “normale”, marquée à la fois par une croissance du chiffre d’affaires et par une amélioration continue des marges grâce à des mesures de réduction des coûts et à une meilleure vente au prix plein,” indiquent les analystes de Bernstein
** À la clôture d’hier, l’action avait reculé d’environ 35,6% depuis le début de l’année
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