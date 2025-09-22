 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 830,11
-0,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nike en hausse après que la société a annoncé le lancement de la ligne de produits NikeSKIMS cette semaine
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 17:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Les actions du géant de la chaussure Nike

NKE.N ont augmenté d'environ 1% à 71,80 $ après que la société ait annoncé que sa ligne de produits NikeSKIMS sera disponible à la vente en ligne et dans certains magasins à partir du 26 septembre

** NKE a d'abord annoncé en février qu'elle lancerait une nouvelle marque de vêtements de sport pour femmes aux États-Unis au printemps grâce à un partenariat avec Skims, la marque de vêtements de forme appartenant à Kim Kardashian

** Le lancement très attendu intervient après quelques mois d' attente ; après que les deux entreprises ont déclaré en juin qu'elles travaillaient à la mise au point du produit

** Le lancement intervient alors que le fabricant de chaussures cherche à regagner des parts de marché dans la catégorie des vêtements de sport pour femmes, face à des rivaux tels que Lululemon LULU.O et des entreprises plus récentes telles qu'Alo Yoga

** À la dernière clôture, les actions Nike ont baissé d'environ 6% depuis le début de l'année

Valeurs associées

LULULEMON ATHL
169,8873 USD NASDAQ +0,16%
NIKE -B-
71,998 USD NYSE +1,56%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank