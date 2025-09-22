Nike en hausse après que la société a annoncé le lancement de la ligne de produits NikeSKIMS cette semaine

22 septembre - ** Les actions du géant de la chaussure Nike

NKE.N ont augmenté d'environ 1% à 71,80 $ après que la société ait annoncé que sa ligne de produits NikeSKIMS sera disponible à la vente en ligne et dans certains magasins à partir du 26 septembre

** NKE a d'abord annoncé en février qu'elle lancerait une nouvelle marque de vêtements de sport pour femmes aux États-Unis au printemps grâce à un partenariat avec Skims, la marque de vêtements de forme appartenant à Kim Kardashian

** Le lancement très attendu intervient après quelques mois d' attente ; après que les deux entreprises ont déclaré en juin qu'elles travaillaient à la mise au point du produit

** Le lancement intervient alors que le fabricant de chaussures cherche à regagner des parts de marché dans la catégorie des vêtements de sport pour femmes, face à des rivaux tels que Lululemon LULU.O et des entreprises plus récentes telles qu'Alo Yoga

** À la dernière clôture, les actions Nike ont baissé d'environ 6% depuis le début de l'année