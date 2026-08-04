Nike en baisse après la révision à la baisse de la note par JPM, en raison des difficultés croissantes liées au redressement de Hill

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4 août - ** L'action Nike NKE.N recule de 3,5 % à 41,15 dollars après que J.P. Morgana abaissé sa recommandation de « neutre »à « sous-pondérer »

** J.P. Morgan a également abaissé son objectif de cours sur le titre du fabricant de vêtements de sport de 47 dollars à 40 dollars

** Sur 42 courtiers, trois attribuent actuellement à l'action la recommandation « vendre », avec un objectif de cours médian de 47 dollars

** J.P.Morgan estime que les efforts de redressement menés depuis plusieurs années par Nike, lancés sous la direction du directeur général Elliott Hill en décembre 2024, risquent de peser sur les résultats de l'entreprise jusqu'au premier semestre 2028

** Nike a déclaré que ses efforts pour relancer la demande en Chine et pour sa marque Converse "prendront plus de temps", même si l’entreprise enregistre des progrès en Amérique du Nord

** La société de courtage ajoute que la décision de Nike de retirer les droits de vente en ligne à certains partenaires de distribution en Chine laisse entrevoir une perte de chiffre d’affaires annualisée d’environ 1 milliard de dollars dans la région

** Le ralentissement de la croissance du secteur mondial des vêtements de sport, où Nike tente de renouer des liens avec ses produits et ses clients, vient s’ajouter aux défis à relever, notent les analystes de J.P. Morgan

** Ils ajoutent également que la forte concurrence exercée par des marques émergentes telles qu’On ONON.N et Hoka DECK.N soulève également la question d’un changement de comportement des consommateurs, qui délaisseraient la fidélité à une marque au profit de l’essai de plusieurs marques, ce qui pourrait encore réduire la part de marché de Nike

** L'action NKE a perdu environ 33 % depuis le début de l'année et a chuté de près de 44 % depuis décembre 2024