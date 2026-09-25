Nike en baisse alors que BofA adopte une position baissière, estimant que « les risques s'accentuent »

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(Actualités)

25 septembre - ** L'action Nike NKE.N recule de 1,3% à 35,54 dollars, son plus bas niveau depuis plus de 12 ans, en début de séance vendredi, après que BofA Global Research a abaissé la note du géant des vêtements de sport de « neutre » à « sous-performant »

** La société de courtage a abaissé son objectif de cours de 47 $ à 30 $, ce qui implique une baisse de près de 17% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Lorraine Hutchinson, analyste chez BofA, indique dans une note qu’elle perçoit un risque de baisse sur les estimations de bénéfice par action (BPA) et la valorisation, car le redressement de NKE prend plus de temps que prévu

** Selon Mme Hutchinson, l’innovation de l’entreprise continue d’être éclipsée par une activité « classiques » sous pression, tandis que les pressions sectorielles et macroéconomiques s’intensifient

** Elle table désormais sur une croissance négative du chiffre d’affaires jusqu’à l’exercice 2027, alors qu’elle prévoyait auparavant un retournement de tendance au printemps

** Le cours-cible révisé à 30 dollars repose sur un PER de 16 (contre 22 auparavant), ce qui correspond désormais à la moyenne du secteur, écrit-elle

** En juin, NKE avait signalé un redressement prolongé alors que la faiblesse persistante en Chine et les perspectives prudentes ayant éclipsé les résultats modestement supérieurs aux prévisions du quatrième trimestre fiscal

** Sur 44 courtiers, 13 attribuent à l’action la note “achat fort” ou “achat”, 25 “conserver” et 6 “vendre”; l’objectif de cours médian s’établit à 44,80 $, selon les données de LSEG

** Le titre NKE a reculé d’environ 44% depuis le début de l’année, sous-performant nettement la baisse d’environ 5% enregistrée par le secteur des biens de consommation discrétionnaire de l’indice S&P 500 .SPLRCD et la hausse de 13% de l’indice S&P 500 .SPX