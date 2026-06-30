Nike dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel malgré des difficultés persistantes en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations trimestrielles) par Juveria Tabassum et Danielle Kaye

Nike NKE.N a annoncé mardi un chiffre d’affaires trimestriel légèrement supérieur aux estimations, alors que le plus grand fabricant mondial de vêtements de sport tente de reconquérir les consommateurs et de rassurer les investisseurs sur l’efficacité de sa stratégie de redressement.

Les ventes ont continué de baisser en Chine, qui constitue un point faible pour Nike depuis plusieurs trimestres en raison de la concurrence locale et d’erreurs opérationnelles. En revanche, les ventes en Amérique du Nord ont constitué une lueur d’espoir dans les résultats du quatrième trimestre de l’entreprise, avec une hausse de 3 % qui a stimulé le chiffre d’affaires de la vente en gros.

Elliott Hill, directeur général de Nike, qui a pris les rênes de l’entreprise en 2024, s’est engagé à recentrer Nike sur des sports clés tels que le football et la course à pied. Il s’est également attaché à renouer les relations avec les détaillants grossistes, dont beaucoup avaient été rompues dans le cadre de la réorientation vers un modèle de vente directe aux consommateurs menée par l’ancien directeur général John Donahoe.

Mais les investisseurs de Wall Street se montrent de plus en plus impatients face aux efforts de redressement menés depuis près de deux ans par Hill, alors que Nike peine à écouler ses stocks excédentaires et à redynamiser l’innovation produit. L'action Nike a chuté de 35 % depuis le début de l'année et reculait d'environ 4 % lors d' une séance prolongée marquée par la volatilité.

La société a annoncé une baisse de 1 % de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre, à 10,97 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 10,86 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les efforts de redressement de Nike se heurtent également à un environnement macroéconomique de plus en plus difficile en raison des droits de douane et de la guerre en Iran, et ses initiatives visant à écouler ses anciens stocks axés sur le lifestyle ont pesé sur ses marges.

Dans un contexte de baisse persistante des ventes, le géant des vêtements de sport a investi massivement dans le marketing en amont de la Coupe du monde de cette année afin de stimuler son chiffre d’affaires et la visibilité de sa marque, mais aussi pour mieux rivaliser avec des concurrents comme Adidas.

La société a annoncé un bénéfice par action de 72 centimes pour le quatrième trimestre, dont 52 centimes liés à la récupération attendue des droits de douane à l’importation.

Sur une base ajustée, la société a annoncé un bénéfice trimestriel par action de 20 centimes, dépassant les estimations de 13 centimes, selon les données compilées par LSEG.

Nike cherche également à améliorer son offre de produits en Chine en réduisant ses ventes. Le chiffre d’affaires a reculé de 17 % dans la région à taux de change constant, contre une baisse de 10 % au trimestre précédent et une baisse de 20 % que Nike avait prévue en mars.

La Grande Chine représente 15 % du chiffre d’affaires annuel et constitue le troisième marché de Nike, après l’Amérique du Nord et la zone EMEA. Cependant, la faiblesse de l’assortiment de produits et les pertes de parts de marché au profit des concurrents locaux Anta 2020.HK et Li Ning 2331.HK ont pesé sur les ventes dans la région au cours des derniers trimestres.

Nike a déclaré un bénéfice de 986 millions de dollars provenant de remboursements de droits de douane pour le trimestre clos le 31 mai. La société avait indiqué en octobre que les droits de douane devraient lui coûter environ 1,5 milliard de dollars.

L’entreprise avait augmenté les prix de certains produits l’année dernière afin de compenser ces coûts. En mai, des consommateurs ont intenté un procès à l’entreprise pour ne pas avoir remboursé les hausses de prix liées aux droits de douane.