Nike: BPA trimestriel en baisse de 24% 20/12/2024









(CercleFinance.com) - Nike publie un chiffre d'affaires de 12,4 milliards de dollars au titre du 2e trimestre de son exercice fiscal 2025, en repli de -8% en publié et de -9% à change constant par rapport à la même période un an plus tôt.



La marge brute a diminué de 100 points de base, atteignant 43,6 %, laissant apparaître un bénéfice net de 1,2 milliard de dollars, en baisse de 26 %, et un BPA de 0,78 dollar, en baisse de 24 % mais légèrement supérieur aux attentes.



' Les résultats financiers du deuxième trimestre de Nike ont largement répondu à nos attentes, alors que nous continuons à faire progresser la réorganisation de notre portefeuille ', a souligne Matthew Friend, Vice-Président Exécutif et Directeur Financier de Nike.



' Nous prenons des mesures immédiates pour repositionner notre entreprise, afin de retrouver une création de valeur à long terme pour nos actionnaires' a ajouté Elliott Hill, Président et Directeur Général de Nike.





