Nigéria : TotalEnergies va céder sa participation pétrolière dans Renaissance
TotalEnergies EP Nigeria cédera également à Vaaris sa participation de 10% dans les 3 autres licences de la JV Renaissance, produisant principalement du gaz (OML 23, 28 et 77), tout en conservant un intérêt économique entier dans ces licences qui représentent actuellement 50% de l'approvisionnement en gaz de Nigeria LNG.
La finalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles, notamment l'approbation du régulateur.
La JV Renaissance (anciennement "JV SPDC") est une joint-venture non-incorporée entre la Nigerian National Petroleum Corporation Ltd (55%), Renaissance Africa Energy Company Ltd (30% opérateur), TotalEnergies EP Nigeria (10%) et Agip Energy and Natural Resources Nigeria (5%). Elle détient 18 licences dans le delta du Niger.
