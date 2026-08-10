Nigeria-La vie chère assombrit les espoirs de la population à l’approche des élections

Grace Adama, employée d'une ONG spécialisée dans la santé, met ses boucles d'oreilles, prend son sac à main et quitte son deux-pièces pour aller travailler à Abuja, la capitale nigériane.

Elle gagne 135.000 nairas (99 dollars) par mois, soit près du double du salaire minimum national, mais elle affirme que la vie devient de plus en plus difficile, son salaire ne parvenant pas à suivre la flambée des coûts.

"Quand je suis payée, mon salaire ne me dure que pendant une semaine", a-t-elle déclaré à Reuters. "Si vous voyez le coût de la vie, le logement, l’électricité, tout a augmenté."

Le niveau de vie de millions de personnes dans le plus grand exportateur de pétrole d’Afrique s’est effondré au cours des trois dernières années.

Le gouvernement du président Bola Tinubu a notamment mis en œuvre des réformes douloureuses, notamment la suppression des subventions aux carburants, la dévaluation du naira et la réduction des subventions sur l’électricité.

Le gouvernement et les investisseurs estiment que ces réformes étaient indispensables pour éloigner le pays du bord d'une crise budgétaire et qu'elles porteraient leurs fruits à long terme.

Mais désormais, il en coûte aux Nigérians plus de deux fois plus cher pour préparer le plat traditionnel jollof rice qu’à l’arrivée au pouvoir de Bola Tinubu, selon un indice établi par SBM Intelligence, basé à Lagos, qui suit les prix des ingrédients nécessaires à sa préparation.

Les prix de l’essence ont été multipliés par six après la suppression de la subvention, tandis que le naira s’est affaibli et que les cours mondiaux du pétrole ont augmenté.

LES NIGÉRIANS S'INDIGNENT, LES INVESTISSEURS SALUENT LES RÉFORMES

Selon la Banque mondiale, un peu plus de la moitié de la population nigériane vivait dans la pauvreté l’an dernier, contre environ 42% en 2022.

Les difficultés rencontrées par les citoyens sous le mandat de Bola Tinubu, surnommé "T-Pain" - un jeu de mots sur son nom et le mot anglais "pain"(douleur) - contrastent fortement avec l’optimisme des investisseurs.

"C’est sans doute le niveau d’optimisme le plus élevé des investisseurs vis-à-vis du Nigeria depuis deux décennies", a déclaré Thys Louw, gestionnaire de portefeuille chez Ninety One.

Le fossé entre des personnes comme Grace Adama, étranglées par la hausse des coûts, et des marchés financiers en plein essor ajoute une nouvelle dimension à un pays déjà marqué par les contrastes: Lagos, étincelante et cosmopolite, et Maiduguri, dans le nord-est, menacée par les groupes armés; d’immenses demeures couvertes de marbre et des baraques aux toits de tôle où vivent des familles entières.

Bola Tinubu doit convaincre les électeurs que les bénéfices des réformes finiront également par leur parvenir, avant les élections de janvier.

"Je ne peux même plus envoyer d’argent à ma mère âgée restée au pays (dans l’État de Benue, à plusieurs heures de route). Je ne peux plus faire beaucoup de choses que je faisais avant", a déclaré Grace Adama, ajoutant qu’elle avait supprimé la viande de son alimentation et emménagé dans un appartement plus petit, mais qu’elle devait toujours recourir à des prêts à court terme pour payer ses factures.

UN MARCHÉ BOURSIER EN PLEINE EXPANSION, PRÊTS LIMITÉS

Le mandat de Bola Tinubu a a fait suite à huit années de politiques économiques non conformes à la doxa libérale sous le président Muhammadu Buhari, notamment des interdictions d’importation destinées à stimuler l’industrie locale, un contrôle strict des changes et des subventions aux carburants.

Ces mesures avaient provoqué des pénuries de produits importés essentiels, compliqué les transferts de fonds hors du pays et l’accès aux devises étrangères, tandis que les subventions aux carburants ont coûté 10 milliards de dollars aux caisses de l’État rien qu’en 2022.

"Nous vivions dans des illusions budgétaires", a déclaré le ministre nigérian des Finances, Taiwo Oyedele, lors d’un récent événement à Abuja. "Nous devions cesser de nous leurrer pour que le pays puisse aller de l’avant."

Le gouvernement de Bola Tinubu affirme que les réformes portent leurs fruits, citant notamment la Bourse nigériane, en hausse de près de 60% cette année, le transfert d’actifs pétroliers à des entreprises locales et la mise en service en 2024 de la raffinerie de pétrole Dangote, d’une capacité de 650.000 barils par jour, juste à l’extérieur de Lagos.

Les entrées de capitaux au Nigeria ont atteint l’année dernière leur plus haut niveau depuis six ans, à 23 milliards de dollars, selon le Bureau national des statistiques, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs.

Mais moins de 5% des adultes nigérians investissent sur les marchés de capitaux, selon la Bourse nigériane, et les entrées de capitaux sont concentrées dans des capitaux spéculatifs ("hot money") — des bons du Trésor à court terme et d’autres actifs financiers que les investisseurs peuvent revendre rapidement en cas de difficultés.

Les entreprises et les particuliers peinent à obtenir des prêts abordables, alors que le taux directeur de la banque centrale s’établit à 26,5%, la banque luttant contre une inflation proche de 16%.

Le prix moyen de l’essence à l’échelle nationale s’élève à environ 1.600 nairas le litre, un niveau inférieur à celui des pays voisins que sont le Ghana et la Côte d’Ivoire, mais trop élevé pour beaucoup de personnes habituées depuis des années à bénéficier d’un carburant bon marché comme principal avantage accordé par l’État.

"Pour moi, la solution serait que le gouvernement fasse baisser le prix du carburant", a déclaré Eji Uchenna, un vendeur de produits alimentaires à Lagos. Ses clients n’ont plus les moyens d’acheter en gros.

SUR UN BARIL DE POUDRE

En juin, les fonctionnaires fédéraux ont rejeté une proposition de salaire minimum de 100.000 nairas, menaçant de déclencher une grève nationale illimitée. Un baromètre de l’opinion des électeurs publié en juin par SBM Intelligence montrait également que 80% des Nigérians estimaient que le pays allait dans la mauvaise direction.

La sécurité est la principale préoccupation, les enlèvements étant monnaie courante.

Pourtant, Cheta Nwanze, directeur général de SBM Intelligence, a déclaré que cette colère ne suffirait pas nécessairement à faire perdre le pouvoir à Bola Tinubu, compte tenu de la fragmentation de l’opposition.

Thys Louw a déclaré que si le gouvernement maintenait sa politique, les travailleurs devraient commencer à en récolter les fruits à mesure que l’inflation recule, ce qui permettrait une baisse des taux d’intérêt.

Taiwo Oyedele a reconnu que le gouvernement devait faire davantage pour garantir "la prospérité de tous les Nigérians".

"Lorsque les inégalités persistent, cela devient dangereux. C’est comme être assis sur un baril de poudre: ça finit par exploser."

(Reportage Libby George et Abraham Achirga, avec la contribution de Rodrigo Campos et d'Emmanuel Bruce, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)