Nicox : Résumé financier et point d’activité du quatrième trimestre 2023

Nicox SA,, société internationale spécialisée en ophtalmologie, présente aujourd’hui un résumé financier et les principales activités de Nicox SA et de ses filiales (le ʺGroupe Nicox”) pour le quatrième trimestre 2023.

• Randomisation de 75% des patients de l'étude clinique de phase 3 Denali sur le NCX 470

• Chiffre d’affaires net de €1,3 million pour le quatrième trimestre 2023 et de €4,2 millions pour l’année 2023, en augmentation de 29% comparé à l’année 2022

• Trésorerie de €11,9 millions au 31 décembre 2023

• La Société est financée jusqu'en juin 2024, exclusivement sur la base du développement du NCX 470 et continue de rechercher des opportunités pour étendre son horizon de trésorerie