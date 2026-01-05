Nicox renforce sa position financière
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 10:15
La société a remboursé intégralement sa dette avec des fonds et des comptes gérés par Kreos Capital au moyen de la trésorerie disponible à fin 2025, entraînant la levée de l'ensemble des sûretés portant sur ses actifs et mettant fin au droit de Kreos Capital de nommer un censeur au conseil d'administration.
Cette transaction coïncide avec un nouveau financement grâce à une émission obligataire (sans sûreté ou garantie associée) souscrite par un groupe d'investisseurs européens, dont l'investisseur institutionnel Vester Finance, partenaire financier actuel de Nicox.
Ce financement est composé d'une émission d'obligations convertibles pour un montant de 3 millions d'euros et d'une émission d'obligations simples (sous réserve de certaines conditions suspensives) pour un montant de 1 MEUR, et étend l'horizon de trésorerie au-delà de fin 2027.
Valeurs associées
|0,3600 EUR
|Euronext Paris
|+15,20%
A lire aussi
-
par Ankur Banerjee et Rae Wee Les marchés financiers faisaient fi lundi de la spectaculaire arrestation par les Etats-Unis du président vénézuélien Nicolas Maduro, mais certains investisseurs soulignent que les risques géopolitiques sont peut-être sous-estimés ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer