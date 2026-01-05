Nicox rembourse sa dette avec Kreos Capital et étend son horizon de financement

(AOF) - Nicox a annoncé le remboursement intégral de sa dette avec Kreos Capital et étend son horizon de trésorerie au-delà de 2027 grâce à un nouveau financement complémentaire. Avec ce remboursement, la société dédiée à l’ophtalmologie a pu lever l’ensemble des sûretés portant sur ses actifs et met fin au droit de Kreos Capital de nommer un censeur au conseil d’administration. En outre, l’entreprise a annoncé une émission obligataire souscrite par un groupe d’investisseurs européens, dont Vester Finance.

Ce financement est composé d'une émission obligataire convertible pour un montant de 3 millions d'euros et d'une émission d'obligations simples pour un montant de 1 million d'euros. Ces opérations permettent d'étendre l'horizon de trésorerie de Nicox au-delà de 2027.

AOF - EN SAVOIR PLUS