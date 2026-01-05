 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nicox rembourse sa dette avec Kreos Capital et étend son horizon de financement
information fournie par AOF 05/01/2026 à 07:43

(AOF) - Nicox a annoncé le remboursement intégral de sa dette avec Kreos Capital et étend son horizon de trésorerie au-delà de 2027 grâce à un nouveau financement complémentaire. Avec ce remboursement, la société dédiée à l’ophtalmologie a pu lever l’ensemble des sûretés portant sur ses actifs et met fin au droit de Kreos Capital de nommer un censeur au conseil d’administration. En outre, l’entreprise a annoncé une émission obligataire souscrite par un groupe d’investisseurs européens, dont Vester Finance.

Ce financement est composé d'une émission obligataire convertible pour un montant de 3 millions d'euros et d'une émission d'obligations simples pour un montant de 1 million d'euros. Ces opérations permettent d'étendre l'horizon de trésorerie de Nicox au-delà de 2027.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

NICOX
0,3125 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank