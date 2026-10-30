Nicox réduit nettement sa perte au premier semestre 2026 et sécurise sa trésorerie jusqu'en 2028

La société biopharmaceutique spécialisée en ophtalmologie a dévoilé ses résultats financiers pour le premier semestre 2026, marqués par un net redressement de ses indicateurs de rentabilité et une visibilité financière étendue au-delà de 18 mois.

Sur les six premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires a plus que doublé pour atteindre 3,5 MEUR, contre 1,5 MEUR un an plus tôt. Ces revenus, principalement issus d'accords de licences, intègrent notamment un paiement d'étape de 3,0 MEUR versé par son partenaire Kowa. Dans le même temps, les charges d'exploitation ont reculé à 4,5 MEUR (contre 6,8 MEUR au S1 2025), tirées par la fin de l'étude clinique Denali et des réductions d'effectifs associées. Sous le double effet de cette hausse d'activité et de la maîtrise des coûts, la perte nette semestrielle a été ramenée à 0,5 MEUR, contre 8,9 MEUR au premier semestre 2025.

Côté bilan, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'établissaient à 6,0 MEUR au 30 juin 2026 (contre 4,1 MEUR à fin 2025), avant d'être portés à 8,4 MEUR au 31 août 2026 suite à l'encaissement post-clôture du paiement d'étape de Kowa.

Grâce à cette trésorerie renforcée et à la prise en charge financière des démarches réglementaires et de commercialisation de son candidat phare en ophtalmologie, NCX 470, par ses partenaires Kowa et Ocumension aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, la direction estime être en mesure de financer ses activités existantes au-delà du premier trimestre 2028. Nicox indique parallèlement poursuivre l'évaluation d'opportunités stratégiques (partenariats, acquisitions, rapprochements) pour enrichir son portefeuille d'actifs innovants.