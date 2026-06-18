Nicox reçoit des retours positifs de la Chine

La société internationale spécialisée en ophtalmologie a indiqué que son partenaire licencié exclusif en Chine, Ocumension Therapeutics, avait reçu des retours réglementaires positifs préalables à la soumission du dossier aux autorités sanitaires chinoises pour le NCX 470.

Ocumension Therapeutics a précisé que ces retours sont suffisants pour procéder au dépôt du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché. NCX 470 est un collyre innovant bimatoprost donneur d'oxyde nitrique destiné à faire diminuer la pression intraoculaire chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire.

NCX 470 fait l'objet d'un accord de licence mondiale avec Kowa, à l'exception du marché chinois, de la Corée du Sud et de l'Asie du Sud-Est, où il est licencié à Ocumension Therapeutics. Nicox pourra recevoir des paiements d'étape règlementaires et liés aux ventes. La société percevra également des redevances sur les ventes mondiales. L'ensemble des coûts règlementaires et de commercialisation est supporté par Kowa et Ocumension.