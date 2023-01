Nicox : Participation à des conférences financières, d’industrie pharmaceutique et scientifiques au premier semestre 2023

Nicox, société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui la participation des membres de l'équipe dirigeante aux conférences financières, d’industrie pharmaceutique et scientifiques indiquées ci-dessous, en Europe et aux Etats-Unis, dans les mois à venir.

Conférences financières et d'industrie pharmaceutique

• MidCap Event le 9 février 2023 à Francfort, Allemagne

• Investor Access Event du 4 au 5 avril 2023 à Paris

• BioEquity Europe 2023 du 14 au 16 mai 2023 à Dublin, Ireland

• BIO International Convention du 5 au 8 juin 2023 à Boston, Etats-Unis

• Spring Midcap Event le 22 juin 2023 à Paris



Conférences scientifiques

• Glaucoma 360 du 2 au 4 février 2023 à San Francisco, Etats-Unis

• American Glaucoma Society (AGS) 2022 Annual Meeting du 2 au 5 mars 2023 à Austin, Etats-Unis

• Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) 2022 Annual meeting du 23 au 27 avril 2023 à La Nouvelle-Orléans, Etats-Unis

• 10th World Glaucoma Congress (WGC) du 28 juin au 1er juillet 2023