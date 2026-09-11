Nicox obtient une autorisation en Chine

La société spécialisée en ophtalmologie a franchi une étape réglementaire importante dans l'Empire du Milieu. Son licencié, Ocumension Therapeutics, a reçu la confirmation des autorités sanitaires locales que la demande d'autorisation de mise sur le marché du NCX470 a été officiellement acceptée pour examen.

Avec cette validation, le processus formel d'évaluation du NCX470 va pouvoir débuter. Ce candidat-médicament est destiné à réduire la pression intraoculaire chez des patients souffrant de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire.

Gavin Spencer, directeur général de Nicox, s'est félicité de ce franchissement d'étape clé vers la commercialisation du traitement en Chine, soulignant la poursuite de la collaboration avec les équipes d'Ocumension dans la perspective du lancement à venir.