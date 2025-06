Nicox : Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le 27 juin 2025 et désignation d’un mandataire ad hoc

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée en ophtalmologie, rappelle à ses actionnaires que l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire, se tiendra le vendredi 27 juin 2025 à 14 heures 30, au siège social situé Sundesk Sophia Antipolis, rue Evariste Galois, Emerald Square, Bâtiment C – 06410 Biot.



L’ordre du jour ainsi que le texte des projets de résolutions soumis à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires figurent dans l’avis de réunion valant avis de convocation publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°61 du 21 mai 2025 (n° 2502198) et n°64 du 28 mai 2025 (n°2502651).



Nomination d’un mandataire ad hoc chargé de représenter les actionnaires défaillants

En raison des difficultés importantes pour atteindre le quorum requis, le Président du Tribunal de Commerce d’Antibes a par ordonnance en date du 6 mai 2025, désigné la SCP EZAVIN-THOMAS, représentée en la personne de Maître Nathalie Thomas, domiciliée au 1, Alexandre Mari – 06000 Nice, en qualité de mandataire ad hoc chargée de représenter les actionnaires défaillants lors de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire convoquée le 27 juin 2025 sur première convocation.