Nicox confirme son éligibilité au PEA-PME
12/02/2026 à 07:30

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée en ophtalmologie, confirme son éligibilité au PEA-PME pour l’année à venir. Pour les besoins de cette confirmation, les critères d'éligibilité des titres de la société Nicox au PEA-PME, prévus par l'article L 221-32-2 du code monétaire et financier, ont été appréciés conformément aux modalités prévues par l'article D 221-113-5 du code monétaire et financier.
Les investisseurs peuvent continuer à intégrer les actions de Nicox au sein des comptes PEA PME, dispositif dédié à l’investissement dans les petites et moyennes valeurs, bénéficiant des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.

Pour plus d’informations sur la Société, veuillez consulter www.nicox.com

Valeurs associées

NICOX
0,3790 EUR Euronext Paris +3,84%

