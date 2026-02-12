Nicox confirme son éligibilité au PEA-PME

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée en ophtalmologie, confirme son éligibilité au PEA-PME pour l’année à venir. Pour les besoins de cette confirmation, les critères d'éligibilité des titres de la société Nicox au PEA-PME, prévus par l'article L 221-32-2 du code monétaire et financier, ont été appréciés conformément aux modalités prévues par l'article D 221-113-5 du code monétaire et financier.

Les investisseurs peuvent continuer à intégrer les actions de Nicox au sein des comptes PEA PME, dispositif dédié à l’investissement dans les petites et moyennes valeurs, bénéficiant des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.



