Nicox : Bilan des importants progrès en développement réalisés en 2020 et étapes clé des programmes cliniques en 2021

Nicox, société internationale spécialisée en ophtalmologie, présente les avancées importantes réalisées dans ses programmes de développement en 2020 et les étapes cliniques clé attendues en 2021.

o Initiation en 2020 de deux études de phase 3 pour le NCX 470 dans le glaucome et d'une étude de phase 2b pour le NCX 4251 dans la blépharite

o Initiation par le partenaire Ocumension Therapeutics d'une étude de phase 3 en Chine pour ZERVIATETM dans la conjonctivite allergique en décembre 2020

o Premiers résultats de l'étude de phase 3 Mont Blanc pour NCX 470 et de l'étude de phase 2b Mississippi pour NCX 4251 actuellement attendus au quatrième trimestre 2021