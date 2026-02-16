 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nicox annonce une réunion pré-NDA positive avec la FDA américaine pour NCX 470
information fournie par Boursorama CP 16/02/2026 à 07:30

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui avoir reçu un retour par écrit positif de la Food and Drug Administration (FDA) américaine à la suite de la réunion pré-NDA sur NCX 470. Le compte-rendu confirme que le dossier de données actuel ainsi que le contenu et le format du dossier de la NDA proposés sont globalement acceptables pour une soumission. La FDA a demandé des données pharmacocinétiques supplémentaires, qui seront générées chez un petit nombre de patients dans le cadre de l’étude en cours au Japon et n’auront aucun impact sur le calendrier prévu. Le dépôt de la NDA reste prévu pour l’été 2026. NCX 470 (bimatoprost grenod) est un collyre innovant bimatoprost donneur d’oxyde nitrique destiné à faire diminuer la pression intraoculaire chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire.

Valeurs associées

NICOX
0,3870 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez à Marseille, le 13 février 2026 ( POOL / Thibaud MORITZ )
    Nuñez en Algérie pour tenter de renouer le dialogue entre les deux pays
    information fournie par AFP 16.02.2026 08:35 

    Le ministre de l'Intérieur français Laurent Nuñez va tenter lundi et mardi en Algérie de renouer les liens entre les deux pays sur les questions de sécurité dans un contexte de tensions diplomatiques persistantes entre Paris et Alger. Ce déplacement hautement sensible ... Lire la suite

  • REMY COINTREAU : Les signaux haussiers sont intacts
    REMY COINTREAU : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 16.02.2026 08:35 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • EMEIS : Les signaux haussiers sont intacts
    EMEIS : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 16.02.2026 08:34 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 16.02.2026 08:31 

    (Actualisé avec Maurel & Prom, Sanofi, Volkswagen) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank