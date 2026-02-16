JO 2026/Ski alpin: Les Français manquent leur première manche de slalom, McGrath en tête

Ski alpin - Slalom géant hommes manche 1

La première manche du slalom des Jeux ‌olympiques de Milan-Cortina n'a pas du tout souri aux Français lundi puisque le tenant du titre Clément Noël ​s'est classé septième, à 1''96 du leader norvégien Atle Lie McGrath (56''14), et que Paco Rassat est sorti.

La deuxième manche débutera à 13h30.

Parti avec le dossard 4, Clément Noël s'est retrouvé en difficulté dans la première partie du parcours, ​concédant beaucoup de temps. Il a tout de même réussi à retrouver un peu de vitesse sur le bas du tracé pour limiter la casse ​au chronomètre.

Le porte-drapeau de la délégation française est à ⁠1''02 de la troisième place, détenue par l'Autrichien Fabio Gstrein (+ 0''94). Le Suisse Loïc Meillard est deuxième (+ ‌0''59).

"C'est à la fois peu et énormément", a réagi le Tricolore sur France TV. "Il faudra un exploit mais je vais tout donner pour le faire. Médaille ou pas médaille, je ​veux montrer qu'on sait faire."

Paco Rassat, vainqueur ‌cette saison de deux slaloms en Coupe du monde, a enfourché après une ⁠vingtaine de secondes de course, alors qu'il s'élançait juste avant son coéquipier avec le dossard 3. Pour ses premiers Jeux, il ne participera donc pas à la deuxième manche pour laquelle les 30 premiers sont qualifiés.

"Je n'étais pas ⁠assez bon dans l'un ‌des seuls points tactiques de la manche et je ne peux m'en prendre qu'à moi", ⁠a expliqué Paco Rassat. "Je suis vraiment déçu de ne pas pouvoir aller jouer quelque chose sur cette course, j'avais ‌des ambitions et du coup, c'est triste."

Régulièrement dans le top 10 de la Coupe du monde, ⁠Steven Amiez est passé à côté de sa première manche. Coupable d'une erreur ⁠après une quinzaine de secondes, ‌le fils de Sébastien Amiez, vice-champion olympique en 2002, a perdu toute sa vitesse, finissant loin de la tête (+ ​4''04).

Il devrait quand même pouvoir participer à la deuxième ‌manche alors que de nombreux skieurs doivent encore s'élancer.

Dernier Français à prendre le départ avec le dossard 41, Léo Anguenot est également parti ​à la faute dès les premières portes et ne participera pas à la deuxième manche.

"C'est quand même un peu la honte pour l'équipe", a estimé Clément Noël. "Ce n'est pas fini mais c'est quand même une très mauvaise ⁠image qu'on a montrée en première manche. On est capables d'être bien meilleurs que ça. Je n'ai pas été bon, mes collègues non plus."

Le parcours piégeux et les conditions difficiles sur la Stelvio de Bormio (Italie), avec de la neige en continu, ont provoqué 11 abandons parmi les 30 premiers skieurs engagés, sur 96 au total à devoir s'élancer, dont le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen, champion olympique du slalom géant samedi.

(Reportage de Martyn Herman, version française ​Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)