Atos distingué par ISG pour les services multi-cloud publics en France
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 11:09

Atos annonce avoir été positionné en 2025 par le cabinet de conseil et de recherche technologique ISG (Information Service Group) Provider Lens comme leader des services multi-cloud publics en France.

ISG souligne "la modularité des services de conseil d'Atos qui intègrent des outils d'IA propriétaires dont l'automatisation appliquée tout au long des phases de conseil, de planification, de migration et de gestion des opérations contribue à une plus grande rapidité d'exécution et à un meilleur contrôle des coûts".

"L'étude met l'accent sur l'intégration de l'IA générative dans les services de conseil d'Atos, que ce soit aux niveaux de l'infrastructure, du développement de modèles, de l'optimisation des performances ou de la sécurité de l'IA", ajoute le groupe français de services informatiques.

Dans son évaluation 2025, ISG note aussi le renforcement des services FinOps d'Atos grâce à l'automatisation, permettant aux clients de disposer d'un contrôle automatisé des coûts et d'une visibilité financière en temps réel sur l'ensemble des plateformes cloud.

