Nicox Annonce une Nouvelle Structure de Gouvernance

Nicox, société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui que son Conseil d'administration a décidé le 13 mai 2022 de nommer Andreas Segerros Directeur Général de Nicox à effet du 1er juin 2022 suite à sa décision de mettre fin au mandat de Michele Garufi, co-fondateur de Nicox et Président Directeur Général depuis sa création en 1996. Michele Garufi restera membre du Conseil d’administration. Le Conseil a décidé de dissocier les fonctions de Directeur Général et de Président du Conseil d’administration et propose de confier la présidence du Conseil d’administration à Jean-François Labbé, administrateur et Président du Comité d’audit. Cette nomination nécessite l'approbation d'une modification statutaire pour accroître la limite d'âge du Président du Conseil. Une résolution en ce sens sera soumise au vote de la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire de la Société. Dans l’intervalle, le Conseil d'administration a nommé Michele Garufi, Président du Conseil d'administration par intérim, à compter du 1er juin 2022.