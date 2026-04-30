Nicox annonce ses résultats financiers 2025 et fait un point sur son activité

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour l’année 2025, tels qu’arrêtés par le Conseil d’administration du 29 avril 2026 et fait un point sur les étapes clés à venir.



« L’année 2025 a marqué un tournant décisif pour Nicox, » a déclaré Gavin Spencer, Directeur Général de Nicox. « Nous avons considérablement renforcé notre situation financière, réduit notre perte nette et éliminé notre dette assortie de sûretés, supprimant ainsi un certain nombre d’engagements à long terme pour la Société. Nos priorités pour 2026 sont claires : le support aux dépôts des demandes d’autorisation de mise sur le marché pour NCX 470 aux États-Unis et en Chine aux côtés de nos partenaires. Ces dépôts devraient permettre de faciliter la création de nouvelles sources de revenus à long terme pour la Société. Parallèlement, nous poursuivons les recherches d’opportunités stratégiques visant à maximiser notre valorisation. »