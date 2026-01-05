Nicox annonce le remboursement intégral de sa dette avec Kreos Capital et étend son horizon de trésorerie au-delà de 2027 grâce à un nouveau financement complémentaire

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui le remboursement de toute sa dette assortie de sûretés et l’extension de son horizon de trésorerie au-delà de 2027 grâce à un financement complémentaire sans sûretés.



« Le remboursement intégral de notre dette avec des fonds et des comptes gérés par Kreos Capital annoncé ce jour supprime un certain nombre d’obligations pesant sur la Société du fait des sûretés apportées en garantie sur les actifs de Nicox. Au cours des 24 derniers mois, nous avons démontré notre capacité à respecter nos échéances et à remplir nos obligations et nous apprécions le soutien que nos créanciers de longue date nous ont apporté. » a déclaré Gavin Spencer, Directeur Général de Nicox. « Pour renforcer davantage notre position financière et mieux gérer nos ressources, nous avons décidé de poursuivre notre collaboration fructueuse avec notre partenaire financier et actionnaire, Vester Finance. Sur la base de notre trésorerie actuelle et du calendrier prévu, ce financement complémentaire, pouvant atteindre 4 millions d’euros, prolonge notre horizon de trésorerie au-delà de la fin de l’année 2027. Nous sommes désormais dans une position assainie et nettement plus solide pour aborder l’avenir, notamment dans le cadre de nos discussions stratégiques. »