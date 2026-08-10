Nicox annonce la soumission d’une NDA pour NCX 470 en Chine par son partenaire Ocumension

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui que son licencié exclusif en Chine, Ocumension Therapeutics, a soumis une demande d’autorisation de mise sur le marché (NDA) pour NCX 470 en tant que traitement destiné à réduire la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire. Cette soumission a été effectuée auprès du Center of Drug Evaluation (CDE) de la National Medical Products Administation (NMPA) chinoise. La NDA comprend les données du programme de Phase 3 des deux études cliniques Mont Blanc, et Denali, qui incluaient spécifiquement des centres cliniques chinois, permettant au programme de satisfaire aux exigences cliniques nécessaires pour une approbation en Chine. Le dossier repose sur les mêmes données que celles récemment soumises auprès de la FDA aux Etats-Unis. Ocumension a déjà obtenu avec succès l’approbation d’un certains nombres de produits en ophtalmologie en Chine.