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Nicolas Schwindenhammer rejoint l'équipe private equity small cap de Meanings
information fournie par AOF 11/05/2026 à 15:20

(Zonebourse.com) - Meanings Capital Partners, acteur de référence de l'investissement responsable dans le non coté, renforce son équipe private equity small cap avec l'arrivée d'un nouvel associé : Nicolas Schwindenhammer. Pour la plateforme qui gère 1,5 milliard d'euros sur quatre stratégies, ce recrutement intervient dans un contexte dynamique avec de nombreuses actualités dont 6 investissements récents et le succès de la levée du dernier millésime du fonds Private Equity Mid Cap.

Nicolas Schwindenhammer rejoint ainsi l'équipe private equity small cap de Meanings avec une ambition commune : consolider sa position de leader du marché, et être reconnu comme le partenaire privilégié des entrepreneurs à chaque étape de leur développement.

L'équipe private equity small cap, qui gère le fonds Meanings Private Equity Growth (MPEG), poursuit sa croissance sur sa stratégie d'accompagnement des entreprises entre 10 et 50 MEUR de chiffre d'affaires.

Diplômé de l'ESCP Business School, Nicolas Schwindenhammer a un ADN d'entrepreneur autant que d'investisseur. Dès le début de sa carrière il fonde Medware, éditeur de logiciels de gestion du dossier patient en milieu hospitalier. Il a également cofondé le club d'alumni ESCP Business Angels.

Il rejoindra ensuite le financial advisory service de Deloitte où il passera 4 ans en transaction services.

C'est ensuite dans le capital-investissement qu'il trouve sa vocation : accompagner les PME et leurs dirigeants.

Ayant participé à la création d'Isatis Capital, il se spécialise dans les secteurs du B2B à valeur ajoutée et les métiers innovants. En 18 années, il a réalisé 16 investissements, principalement des opérations primaires.

Il a ainsi accompagné les LBO de Steliau, Winback, ou encore Milexia, et il est intervenu plus récemment sur le développement et la structuration de groupes dans des stratégies de consolidation comme Metaline, Ailancy ou encore NCS Systems.

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Small et Mid Caps
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