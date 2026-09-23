Niclas Neglen prendra la direction financière d'Adyen en février

Adyen annonce la nomination de Niclas Neglen en tant que directeur financier (CFO) et membre du directoire statutaire, à compter du 1er février 2027, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et des actionnaires.

Niclas Neglen rejoindra Adyen en provenance de Klarna, où il occupait le poste de CFO. Auparavant, il a été CFO et directeur des opérations pour la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) chez HSBC Private Bank. Il a également passé 13 ans chez General Electric à des postes de direction financière.

"Grâce à son expérience dans la fintech à forte croissance et au sein d'institutions financières internationales complexes, il a construit un parcours qui dépasse largement la direction financière traditionnelle", met en avant le groupe de solutions de paiement.

Niclas Neglen succédera à Hwa Tsao, qui exercera les fonctions de directeur financier par intérim jusqu'au 1er février 2027, avant de reprendre la direction des opérations financières en tant que vice-président senior des finances du groupe néerlandais.

Le conseil de surveillance proposera la nomination de Niclas Neglen en tant que membre du directoire aux actionnaires d'Adyen lors d'une assemblée générale extraordinaire, sous réserve de l'approbation réglementaire de la Banque centrale néerlandaise.