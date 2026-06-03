Nicholas Galitzine s'impose dans le rôle de He-Man dans le film « Masters of the Universe »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Danielle Broadway

Bien que Nicholas Galitzine, la star du film fantastique « Masters of the Universe » prévu pour 2026, n’ait pas grandi en jouant avec les jouets classiques He-Man de Mattel ni en regardant la série animée de 1983, il a trouvé sa propre façon de s’identifier au rôle.

« Eh bien, je suis né en 1994, donc j’ai tout simplement raté la première vague de He-Man », a déclaré l’acteur anglais à Reuters.

Cependant, après avoir découvert ce que la franchise représentait pour des générations de fans – en particulier ceux qui ont grandi dans les années 1980 – et être tombé amoureux du scénario, Galitzine a déclaré qu’il s’était senti de plus en plus inspiré pour incarner le personnage.

« Je pense que mon envie et mon désir de jouer ce personnage ont en quelque sorte grandi », a-t-il déclaré.

He-Man a vu le jour au début des années 1980 sous la forme d’une figurine Mattel, et le film « Masters of the Universe » prévu pour 2026 est le fruit d’une collaboration entre Mattel Studios et Amazon MGM Studios.

En 2025, Mattel a fusionné ses divisions cinéma et télévision pour former Mattel Studios, marquant ainsi une étape importante dans le développement de contenus de divertissement autour de ses marques, suite au succès commercial du film « Barbie » sorti en 2023.

Robbie Brenner, président de Mattel Films, qui occupe également les fonctions de président et de directeur du contenu de l’entité fusionnée, a produit « Masters of the Universe », tandis que Travis Knight, réalisateur de « Bumblebee », a dirigé le projet.

Le film suit le prince Adam, incarné par Galitzine, alors qu’il retourne sur sa planète natale, Eternia, pour embrasser son destin en tant que He-Man et la défendre contre le méchant Skeletor, interprété par Jared Leto.

Le casting comprend également Idris Elba dans le rôle de Duncan, un général de confiance; Camila Mendes dans celui de Teela, la fille adoptive de Duncan; Alison Brie dans celui de la sorcière maléfique Evil-Lyn; et Sam C. Wilson dans celui de Kronis, un expert en armes cybernétiques allié à Skeletor.

Elba a déclaré qu’il se réjouissait de pouvoir faire découvrir la franchise avec laquelle il a grandi à une nouvelle génération, notamment à ses partenaires de tournage comme Mendes qui, tout comme Galitzine, n’a pas connu He-Man à l’époque de sa création.

« Je pense qu’une bonne propriété intellectuelle offre la possibilité de réimaginer un art de qualité », a déclaré Elba.

« On joue toujours du Shakespeare, et on raconte toujours des histoires bibliques », a-t-il ajouté, soulignant que revisiter des récits connus permet aux conteurs de les rendre accessibles à un public plus jeune.

« Masters of the Universe » sortira en salles vendredi.