Niagen en hausse après l'obtention de désignations de médicament orphelin aux États-Unis et dans l'Union européenne pour l'un de ses candidats-médicaments

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 juillet - ** L'action de la société de biotechnologie Niagen Bioscience NAGE.O progresse de 2,6 % à 3,47 dollars avant l'ouverture du marché
** La société indique que son médicament expérimental, le NB4168, a obtenu la désignation de « médicament orphelin » aux États-Unis et en Europe pour le traitement de l’ataxie-télangiectasie, une maladie héréditaire rare qui affecte la motricité, affaiblit le système immunitaire et augmente le risque de cancer
** Elle précise que ces désignations offrent des incitations réglementaires visant à soutenir le développement de traitements pour les maladies rares et à renforcer ses projets de développement du NB4168 à l’échelle mondiale
** La société précise qu’il n’existe actuellement aucun traitement approuvé pour cette maladie
** NAGE précise que le médicament est en phase de développement préclinique et prévoit de solliciter l’autorisation de la FDA pour entamer des essais chez l’homme
** À la clôture d’hier, l’action NAGE affichait une baisse de 46,7 % depuis le début de l’année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer