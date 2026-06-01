NFL Biosciences valide une avancée en médecine personnalisée

La biotech montpelliéraine a dévoilé de bons résultats d'efficacité pour son candidat-médicament NFL-101, grâce à l'identification d'un biomarqueur prédictif. Une approche ciblant plus de la moitié des fumeurs qui pourrait maximiser ses chances de succès en Phase 3.

La société biopharmaceutique, spécialisée dans le développement de médicaments botaniques contre les addictions, a présenté aujourd'hui les analyses complémentaires de son étude clinique de Phase 2 (CESTO2). Celles-ci démontrent que l'efficacité de son traitement phare contre le tabagisme, NFL-101, est directement liée à un biomarqueur immunitaire spécifique chez les patients.

Un ciblage précis issu du mécanisme d'action

Menées en collaboration avec l'équipe du Professeur Eric Tartour de l'Hôpital Européen Georges Pompidou, les analyses révèlent que le traitement est significativement plus performant chez les patients présentant un taux d'anticorps IgG1 spécifiques inférieur à 200 ng/mL avant le début de la thérapie.

Cette découverte n'est pas le fruit du hasard. Elle découle directement du mécanisme d'action immunomodulateur de NFL-101. Les données montrent que le bénéfice thérapeutique est rigoureusement concentré sur cette population cible, tandis que les patients ne présentant pas le biomarqueur réagissent de la même manière au traitement qu'au placebo.

Un potentiel de marché préservé et une Phase 3 sécurisée

Pour les investisseurs, cette annonce apporte deux signaux très positifs : un marché adressable substantiel puisque le biomarqueur a été détecté chez 57,2% des patients analysés (sur un échantillon de 306 personnes). La biotech conserve donc un potentiel commercial massif tout en affinant sa cible. Le deuxième signal concerne la réduction du risque clinique. NFL Biosciences va directement intégrer ce statut de "porteur du biomarqueur" comme critère d'inclusion pour sa prochaine étude clinique. En éliminant d'emblée les patients non-répondeurs, la société maximise mathématiquement les chances de succès de sa future Phase 3.