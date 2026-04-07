NFL Biosciences : un nouveau paradigme dans l’addiction au tabac et à la nicotine : illustration en vidéo du mécanisme d’action de NFL-102

• Un mécanisme d’action inédit ciblant la plasticité neuronale associée à l’addiction, notamment via le régulateur CREB, acteur clé de la rechute



• Une vidéo pédagogique illustrant cette nouvelle approche et facilitant la compréhension



• Des présentations en congrès et une publication scientifique à venir



Montpellier, France, le 7 avril 2026 à 17h45 CEST – NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques innovants pour le traitement des addictions, annonce aujourd’hui la publication d’une vidéo illustrant le mécanisme d’action de NFL-102, un candidat-médicament qui pourrait transformer la prise en charge de l’addiction au tabac et à la nicotine. Là où les approches actuelles se limitent essentiellement à la gestion des symptômes de manque via les récepteurs nicotiniques, NFL-102 agit directement sur les mécanismes neuronaux profonds de l’addiction. Il module notamment le régulateur CREB, impliqué dans la plasticité cérébrale et la rechute.



Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Ulkzi1LYZc8&feature=youtu.be