NFL Biosciences: sécurise 1,2 MEUR de financements non dilutifs

(Zonebourse.com) - NFL Biosciences annonce avoir obtenu 1,2 million d'euros de financements non dilutifs, incluant une avance innovation de 600 000 EUR de Bpifrance, remboursable à partir de 2029, et deux prêts bancaires à taux fixe pour un total équivalent.



Ces fonds s'ajoutent aux 3 MEUR levés lors de l'augmentation de capital de mai 2025. Ils soutiennent le développement du candidat NFL-101 pour le sevrage tabagique.



Des retours d'autorités règlementaires sont attendus d'ici fin été pour confirmer la stratégie de développement.



'Nous poursuivons par ailleurs notre recherche de nouveaux financements non dilutifs et maintenons nos efforts pour maîtriser rigoureusement nos dépenses structurelles', a commenté Bruno Lafont, Directeur Général de NFL Biosciences.





Valeurs associées NFL BIOSCIENCES 1,1800 EUR Euronext Paris +1,72%