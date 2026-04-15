NFL Biosciences renforce sa position de trésorerie de 2,6 millions d’euros grâce à un financement obligataire souscrit par un groupe d’investisseurs institutionnels européens

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• Un financement obligataire de 2,6 millions d’euros a été conclu avec un groupe d’investisseurs européens incluant Vester Finance, actionnaire de la Société

• L’horizon de trésorerie est immédiatement étendu jusqu’au 3ème trimestre 2027



NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALFNL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques innovants pour le traitement des addictions, annonce aujourd'hui l’extension de son horizon de trésorerie jusqu’au 3ème trimestre 2027 grâce à un nouveau financement.



Bruno LAFONT, Directeur Général et Co-fondateur de NFL Biosciences déclare : « Nous remercions les investisseurs pour leur confiance et leur participation à cette opération, et tout particulièrement Vester Finance, partenaire de long terme de la Société, pour son engagement continu. Ce financement renforce notre visibilité financière et nous permet de franchir une étape clé dans le développement de NFL-102. Les fonds levés seront consacrés au financement de l’étude de phase 2 TONIC, dont l’objectif est de confirmer l’innocuité de NFL-102, d’en évaluer l’efficacité et de déterminer la dose optimale. NFL-102 repose sur un mécanisme d’action inédit ciblant les mécanismes neuronaux profonds de l’addiction au tabac et à la nicotine. »