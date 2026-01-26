NFL Biosciences relève ses ambitions dans le sevrage tabagique
NFL Biosciences annonce relever significativement les objectifs d'efficacité de ses candidats-médicaments dans le sevrage tabagique, à la lumière de nouvelles données précliniques et cliniques. La société met ainsi en évidence un mécanisme d'action inédit, montrant que NFL-101 agit principalement sur la neuro-inflammation, tandis que NFL-102 cible des voies centrales du sevrage tabagique, notamment un régulateur clé de l'addiction (appelé CREB pour cAMP Response Element-Binding protein).
Ces avancées conduisent à une stratégie de développement clinique renforcée, avec un positionnement différencié des deux candidats : NFL-101 destiné à une sous-population de fumeurs à fort potentiel de réponse, et NFL-102 à la population générale.
Dans cette sous-population ciblée, l'efficacité de NFL-101 pourrait atteindre entre 35% et 60%, contre 24,1% observés sur l'ensemble de la population lors de l'étude de phase 2 CESTO2.
Le nouveau plan permet de simplifier le développement de NFL-101 avec une étude pivotale de phase 3 sur un nombre réduit de participants, entraînant une baisse significative des coûts.
NFL-102 doit entrer en phase 2b mi-2026, avec une étude incluant 450 participants en France.
Parallèlement, NFL Biosciences étend sa propriété intellectuelle avec un nouveau brevet protégeant NFL-102 jusqu'en 2047 et élargissant son application potentielle à d'autres addictions.
Le titre NFL Biosciences a gagné 1,1% à Paris aujourd'hui et signe une progression de l'ordre de 40% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|1,6480 EUR
|Euronext Paris
|+1,10%
