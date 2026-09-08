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NFL Biosciences présentera au 20ème Congrès de la Société Francophone de Tabacologie son approche de médecine personnalisée dans le sevrage tabagique
information fournie par Boursorama CP 08/09/2026 à 08:30
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Montpellier, France, le 8 septembre 2026 à 8h30 CEST – NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques innovants pour le traitement des addictions, annonce aujourd’hui que la communication scientifique intitulée « IgG1 spécifiques basaux comme biomarqueur prédictif de l’efficacité de NFL-101 dans l’arrêt du tabac : analyse post-hoc de l’essai CESTO2 » a été sélectionnée en présentation orale par le Comité Scientifique du 20ème Congrès de la Société Francophone de Tabacologie (SFT).

Le Congrès, placé sous le thème « Tabac : tous embarqués ! », se tiendra les 24 et 25 septembre 2026 au Couvent des Jacobins, Centre des Congrès de Rennes Métropole. Rendez-vous majeur de la tabacologie francophone, il réunit notamment médecins, tabacologues, infirmiers, pharmaciens, psychologues, chercheurs et autres professionnels impliqués dans la prévention et la prise en charge du tabagisme.

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