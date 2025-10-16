NFL Biosciences présente ses résultats semestriels 2025 et fait le point sur son développement

Pour recevoir toute l'information financière de NFL Biosciences en temps réel, faites-en la demande par mail à nfl@newcap.eu.



- Études et analyses complémentaires réalisées confirmant le très bon profil de sécurité de NFL-101, son action immunologique associée à l’abstinence tabagique, ainsi que son action rapide et prolongée sur les zones cérébrales impliquées dans l’addiction

- Renforcement du Comité scientifique avec des experts de renommée mondiale

- Financements : levée de fonds de 3 M€ en mai 2025 et financements non-dilutifs de 1,2 M€ obtenus en juillet 2025, prolongeant l’horizon de trésorerie jusqu’au T1 2027

- Avis scientifiques auprès d’agences européennes et de la FDA américaine attendu dans les prochains jours