NFL Biosciences présente ses résultats semestriels 2025 et fait le point sur son développement
information fournie par Boursorama CP 16/10/2025 à 17:45

Pour recevoir toute l'information financière de NFL Biosciences en temps réel, faites-en la demande par mail à nfl@newcap.eu.

- Études et analyses complémentaires réalisées confirmant le très bon profil de sécurité de NFL-101, son action immunologique associée à l’abstinence tabagique, ainsi que son action rapide et prolongée sur les zones cérébrales impliquées dans l’addiction
- Renforcement du Comité scientifique avec des experts de renommée mondiale
- Financements : levée de fonds de 3 M€ en mai 2025 et financements non-dilutifs de 1,2 M€ obtenus en juillet 2025, prolongeant l’horizon de trésorerie jusqu’au T1 2027
- Avis scientifiques auprès d’agences européennes et de la FDA américaine attendu dans les prochains jours

NFL BIOSCIENCES
1,2500 EUR Euronext Paris 0,00%

