NFL Biosciences présente ses résultats financiers annuels 2025 et fait le point sur ses avancées cliniques portées par un nouveau paradigme dans le sevrage tabagique

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Bruno LAFONT, Directeur Général et Co-fondateur de NFL Biosciences déclare : « L’exercice 2025 marque une étape structurante pour NFL Biosciences, avec des avancées scientifiques et cliniques majeures qui font émerger un nouveau paradigme dans le traitement du sevrage tabagique. En ciblant directement les mécanismes biologiques profonds de l’addiction, nous sommes désormais en mesure de viser une efficacité supérieure à celles des traitements de référence actuels. Ce nouveau paradigme se traduit concrètement dans notre stratégie de développement, structurée autour de deux candidats complémentaires : NFL-101, avec un positionnement ciblé sur une sous-population à fort potentiel de réponse, et NFL-102, destiné à la population générale grâce à un mécanisme d’action plus étendu. Cette approche renforce notre potentiel clinique, la lisibilité de notre trajectoire et notre capacité à créer de la valeur, tout en nous positionnant favorablement pour engager des partenariats stratégiques. Nous avons également réussi à lever les financements nécessaires, en ce début d’année 2026, auprès de partenaires fidèles que sont la BPI et Vester Finance, pour nous accompagner dans cette dynamique. »