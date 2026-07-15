EXCLUSIF-Selon certaines sources, Stripe et Advent auraient proposé de racheter PayPal pour plus de 53 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Milana Vinn

15 juillet - La société de paiement Stripe et la société de capital-investissement Advent International ont fait une offre conjointe pour acquérir PayPal Holdings Inc PYPL.O à 60,50 dollars par action, dans le cadre d'une opération qui valoriserait la société de paiement à plus de 53 milliards de dollars, ont déclaré deux personnes proches du dossier.

Cette offre, soumise en début de mois, est soutenue par un financement engagé d’environ 50 milliards de dollars provenant de banques, ont précisé ces sources, et représente une prime d’environ 28% par rapport au cours de clôture de l’action PayPal mardi.

Ces sources ont souhaité rester anonymes, les discussions relatives à l'opération étant confidentielles. Advent n'a pas souhaité faire de commentaire, tandis que PayPal et Stripe n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.