NFL Biosciences obtient des résultats de caractérisation complémentaires de NFL-101, candidat-médicament first-in-class dans l’indication du sevrage tabagique et prépare une nouvelle demande de brevet

Pour recevoir toute l'information financière de NFL Biosciences en temps réel, faites-en la demande par mail à nfl@newcap.eu.
• Ces résultats représentent le premier jalon scientifique attendu par les agences réglementaires et les partenaires pharmaceutiques potentiels
• Nouvelle demande de brevet en préparation
• Obtention des résultats conformément au calendrier annoncé
NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques innovants pour le traitement des addictions, annonce avoir obtenu les résultats attendus dans le cadre du programme de caractérisation approfondie de NFL-101, conformément aux conseils formulés par plusieurs agences réglementaires européennes et par la FDA américaine, ainsi que les partenaires pharmaceutiques potentiels.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer