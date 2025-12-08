 Aller au contenu principal
NFL Biosciences obtient des résultats de caractérisation complémentaires de NFL-101, candidat-médicament first-in-class dans l’indication du sevrage tabagique et prépare une nouvelle demande de brevet
information fournie par Boursorama CP 08/12/2025 à 17:45

Pour recevoir toute l'information financière de NFL Biosciences en temps réel, faites-en la demande par mail à nfl@newcap.eu.

• Ces résultats représentent le premier jalon scientifique attendu par les agences réglementaires et les partenaires pharmaceutiques potentiels
• Nouvelle demande de brevet en préparation
• Obtention des résultats conformément au calendrier annoncé

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques innovants pour le traitement des addictions, annonce avoir obtenu les résultats attendus dans le cadre du programme de caractérisation approfondie de NFL-101, conformément aux conseils formulés par plusieurs agences réglementaires européennes et par la FDA américaine, ainsi que les partenaires pharmaceutiques potentiels.

Valeurs associées

NFL BIOSCIENCES
1,0760 EUR Euronext Paris -3,93%

